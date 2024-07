Captain Anshuman Singh: शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां ने राहुल गांधी से की मुलाकात, बोलीं- अग्निवीर योजना ठीक नहीं

Agniveer Yojana: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के दौरे के बाद सीधे अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे हैं. रायबरेली में उनकी मुलाकात शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां से हुई. शहीद की मां ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात अच्छी रही. इस दौरान अग्निवीर योजना के बारे में भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है.

शहीद की मां से मिले राहुल गांधी

शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें अच्छा लगा. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति भवन में पहली बार राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी. तब राहुल गांधी ने मंजू सिंह से उनका नंबर मांगा था. राहुल गांधी ने मुलाकात के लिए मंजू सिंह को बुलाया था. मंजू ने बताया कि राहुल गांधी से फौज को लेकर ज्यादा बात हुई.

#WATCH | Raebareli, UP | Following her meeting with Congress MP & LoP Lok Sabha Rahul Gandhi today, Manju Singh, mother of late Captain Anshuman Singh who lost his life after a fire accident at Siachen in 2023, says, "We talked about the Indian Army and the Agniveer scheme. It… pic.twitter.com/9o5oapraHz

