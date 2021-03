Mithun Chakraborty बीजेपी में शामिल होंगे? कैलाश विजयवर्गीय का आया ये रिएक्शन

मुंबई: पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव (West Bengal Election 2021) से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज है. तृणमूल कांग्रेस (TMC) और बीजेपी (BJP) एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. बीजेपी राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है तो ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) बाहरी बनाम भीतरी के मुद्दे को धार दे रही हैं. बीजेपी बंगाल की माटी के 'लाल' को ही मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर काउंटर करने की पूरी कोशिश में हैं. ऐसे में सुपर स्टार मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी अहम हैं.

मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) के बीजेपी (BJP) में शामिल होने की खबरों पर बीजेपी बंगाल प्रभारी और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय (Kailash Vijayvargiya) का रिएक्शन आया है. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, 'वहां (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में) केवल पीएम होंगे और जनता. कौन बड़ी हस्ती है? हम जनता के साथ आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत करेंगे, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती हों.'

There'll be only public & PM, who is the biggest celebrity. We'll welcome those coming in public, incl Mithun Chakraborty: BJP National General Secy Kailash Vijayvargiya on reports of Mithun Chakraborty to be seen on stage & join BJP on March 7 at a rally of PM Modi in WB (05.03) pic.twitter.com/9vf2LZKSXo

