Crorepati Clerk: बंगाल के बाद MP में मिला करोड़पति क्लर्क, 4 हजार रुपये महीने से शुरू की थी नौकरी

MP Crorepati Clerk: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के भोपाल (Bhopal) में बुधवार को राज्य की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की टीम ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के एक क्लर्क के यहां छापा मारा. छापेमारी के दौरान टीम को जो मिला वो हैरान करने के लिए काफी था. घर से एक दो नहीं बल्कि 85 लाख रुपए कैश बरामद हुए. इसके अलावा क्लर्क के घर से 4 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी के कागज भी छानबीन में मिले हैं. क्लर्क के घर के बाहर 3 चार पहिया गाड़ियां और लाखों की ज्वैलरी भी बरामद की गई है.

क्लर्क के घर पहुंची EOW की टीम

आपको बता दें कि ये घर चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदस्थ क्लर्क हीरो केसवानी का. बुधवार सबुह 6 बजे भ्रष्टाचारी बाबू के बैरागढ़ स्थित आलीशान मकान पर अचानक EOW की टीम पहुंच गई. भ्रष्टाचारी क्लर्क ने टीम को देखा तो हाथ पाव फूल गए. टीम ने घर में घुस कर एक एक चीज को खंगालना शुरू किया. फिर क्या था एक एक कर नोटों के बंडल सामने आने लगे. बंडलों को गिना गया तो घर में 85 लाख रुपये कैश मिला.

#WATCH | MP:Around Rs 80 Lakhs cash, property documents & gold-silver recovered from residence of Hero Keswani, sr clerk of Medical Education Dept in Bhopal. Economic Offences Wing conducted a raid at his residenc. He was hospitalised after his health deteriorated when raid began pic.twitter.com/FgK73jBMQx

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) August 3, 2022