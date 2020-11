जम्मू-कश्मीर: PDP को बड़ा झटका, संस्थापक सदस्य मुजफ्फर हुसैन बेग ने छोड़ी पार्टी

श्रीनगर: पीडीपी के संस्थापक सदस्य मुजफ्फर हुसैन बेग ने शनिवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया. मुजफ्फर हुसैन बेग ने जम्मू-कश्मीर में जिला विकास परिषद (DDC) चुनाव में सीट बंटवारे पर असहमति को लेकर इस्तीफा दिया है. पीडीपी पार्टी के सूत्रों ने कहा कि मुजफ्फर हुसैन बेग ने पीडीपी संरक्षक महबूबा मुफ्ती को पार्टी छोड़ने के फैसले के बारे में बता दिया है. मुजफ्फर हुसैन बेग 1998 में पीडीपी (PDP) की स्थापना के वक्त से पार्टी से जुड़े हुए हैं.

पीडीपी पार्टी के पार्टी सूत्रों ने बताया कि मुजफ्फर हुसैन बेग पीपुल्स एलांयस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन (PAGD) द्वारा सीट बंटवारे, खासकर उत्तर कश्मीर में सीट बंटवारे को लेकर नाराज हैं. पीएजीडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और माकपा शामिल है.

इस बीच महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्वीट किया, 'पीएजीडी को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोगों की पहचान की रक्षा करने के लिए बनाया गया है जिस पर अगस्त 2019 से लगातार हमला किया जा रहा है. ऐसा मानना कि इसका गठन चुनाव में बढ़त हासिल करने या पार्टी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है तो यह गलत है.'

PAGD was formed solely to safeguard the identity of people of J&K thats been under constant attack since Aug 2019. To assume it was created for petty electoral gains or to further party interests is erroneous. We have a bigger cause to fight for than bicker over DDC elections

