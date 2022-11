पूर्व PM राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी श्रीहरन रिहा, 31 साल बाद मिली जेल से आजादी

Nalini Sriharan released: देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के छह दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को शनिवार को वेल्लोर जेल से रिहा कर दिया गया. नलिनी के पति वी श्रीहरन उर्फ ​​मुरुगन, संथन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार श्रीलंकाई हैं जबकि नलिनी और आर पी रविचंद्रन तमिलनाडु के रहने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजीव गांधी हत्या मामले में लगभग तीन दशक से आजीवन कारावास की सजा काट रहे नलिनी श्रीहरन और पांच अन्य शेष दोषियों को रिहा कर दिया.

कोर्ट ने मामले में दोषी ए जी पेरारिवलन को रिहा करने के अपने फैसले को आधार बनाते हुए सभी दोषियों को ये बड़ी राहत दी है. इससे पहले नलिनी को पुलिस द्वारा काटपाडी पुलिस स्टेशन में हस्ताक्षर करने के लिए ले जाया गया था.

Vellore, Tamil Nadu | Nalini Sriharan, one of the six convicts in the assassination of former PM Rajiv Gandhi released from Vellore Jail. pic.twitter.com/SV6JzO62ft

— ANI (@ANI) November 12, 2022