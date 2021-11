करतारपुर पहुंच सिद्धू ने इमरान खान के लिए कही ऐसी बात, बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किल

करतारपुर: पंजाब कांग्रेस (Punjab Congress) के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Siddhu) ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस (Congress) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. नवजोत सिंह सिद्धू आज (शनिवार को) पाकिस्तान के करतारपुर साहिब (Kartarpur Sahib) पहुंचे. वहां पहुंचकर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) मेरे बड़े भाई हैं.

जब नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान (Pakistan) पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया. इस दौरान पीएमयू के सीईओ मुहम्मद लतीफ से बात करते हुए सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान उनके बड़े भाई हैं.

#KartarpurCorridor: #ImranKhan is like my big brother, says @INCPunjab

chief #NavjotSinghSidhu whole interacting with Muhammad Latif CEO, PMU, #Kartarpur project. pic.twitter.com/JTlgGy7xAy

