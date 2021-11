आर्यन केस छिनने पर वानखेड़े ने कहा, 'मैंने ही की थी मांग', नवाब मलिक बोले- देश को कर रहे गुमराह

मुंबई: मुंबई ड्रग्स केस (Mumbai Drugs Case) में लगातार ट्विस्ट आ रहे हैं. एक तरफ एनसीबी (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) को झटका लगा है हालांकि वानखेड़े ने कहा कि उन्होंने खुद ही जांच किसी और सौंपने की बात की थी. वहीं अब आर्यन खान सहित 6 केसों की जांच संजय सिंह करेंगे जो NCB में ऑपरेशन मामलों के उप महानिदेशक हैं.

इस प्रकरण को लेकर नवाब मलिक (Nawab Malik) को लग रहा है कि समीर वानखेड़े के आर्यन खान (Aryan Khan) मामले से हटने पर वो इसे खुद की जीत मान रहे हैं. हालांकि ये जीत और हार का मसला है ही नहीं. ये तो केवल और केवल जांच की बात है. नवाब मलिक ने अपने ताजा ट्वीट में क्या लिखा आइए बताते हैं. दरअसल इस खबर के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCB) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर फिर से हमला बोला है.

वानखेड़े के इस बयान के बाद नवाब मलिक ने ट्वीट कर कहा है कि या तो न्यूज एजेंसी ANI समीर वानखेड़े को गलत तरीके से कोट कर रही है या फिर समीर वानखेड़े खुद देश को गुमराह कर रहे हैं. नवाब मलिक ने कहा है कि समीर वानखेड़े की ओर से अदालत में याचिका दायर कर ये कहा गया था कि उनके खिलाफ जबरन वसूली और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की ओर से की जानी चाहिए.

Either @ANI is misquoting Sameer Wankhede or he is misleading the Nation.

He filed a writ petition in court asking the investigation on him for extortion & corruption should be conducted by CBI or NIA, not by Mumbai Police.

Court rejected his petition.

Nation must know the truth https://t.co/rVO0tPDjDf

— Nawab Malik نواب ملک नवाब मलिक (@nawabmalikncp) November 5, 2021