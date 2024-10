उमर अब्दुल्ला की गैर मौजूदगी पर क्यों भड़के मनोज सिन्हा? बोले- 'यह चरित्र का दोहरापन है'

Jammu Kashmir: गुरुवार को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया. इसम मौके पर सभी नौकरशाह समेत सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे लेकिन हाल ही में मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला नजर नहीं आए. शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में आयोजित किए गए इस प्रोग्राम का सत्तारूढ़ सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों ने बहिष्कार किया. उनकी गैरमौजूदगी को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसे चरित्र का दोहरापन करार दिया. जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद यह पहली बार है जब एलजी सरकार और नवनिर्वाचित सरकार के बीच दरार देखी गई है.

लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन लोगों ने यूटी दर्जे के तहत शपथ ली लेकिन जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया, वे अपने चरित्र के दोहरेपन को दर्शा रहे हैं. मनोज सिन्हा ने आगे कहा,'जिन लोगों ने जम्मू-कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बने रहने के दौरान संविधान को बनाए रखने की शपथ ली थी, वे समारोह से गायब थे. यह चरित्र के दोहरेपन को दर्शाता है.' सिन्हा ने कहा कि गृह मंत्री ने संसद में स्पष्ट रूप से कहा है कि परिसीमन और चुनाव के बाद उचित समय पर राज्य का दर्जा मिलेगा. उन्होंने कहा कि जब राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम उसका भी जश्न मनाएंगे.

#WATCH | Srinagar, J&K: On UT Foundation Day, J&K Minister Javed Ahmed Rana says, "...Not only do we boycott the UT Foundation Day, we reject it. Our mandate is against the UT, we will always talk about state restoration and special status...The abrogation of Article 370 and… pic.twitter.com/94cV4OwNvw

