PM Modi Mega Road Show LIVE: मेगा रोड शो के बाद कन्वेंशन सेंटर पहुंचे PM, चुनावी तैयारियों पर कर रहे मंथन

BJP Meeting: बीजेपी की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो हुआ. रोड शो के दौरान सड़कों पर भारी भीड़ नजर आई. लोगों ने पीएम मोदी के काफिले पर फूल भी बरसाए. इस दौरान एसपीजी के जवानों और सुरक्षाबलों की चप्पे-चप्पे की नजर रही. पीएम मोदी का यह रोड शो पटेल चौक से शुरू होकर एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक हुआ. पीएम मोदी इसके बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) के कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां वह बैठक में हिस्सा लेंगे. इस दौरान उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे. इस अहम संगठनात्मक बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को विस्तार मिल सकता है.

वहीं आगामी विधानसभा और आम चुनावों के लिए बीजेपी रणनीति पर भी विचार-विमर्श करेगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा का तीन साल का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है. वह 2024 के लोकसभा चुनाव तक पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं. इस बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi arrives at NDMC Convention Center in Delhi for BJP National Executive meeting

— ANI (@ANI) January 16, 2023