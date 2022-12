Himachal CM Oath Ceremony: सुक्खू के शपथ ग्रहण से पहले आया वीरभद्र सिंह की पत्नी का बयान, कही ये बात

Pratibha Singh's Statement: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में आज (रविवार को) दोपहर 1.30 बजे कांग्रेस (Congress) नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) सीएम के रूप में शपथ लेंगे. उनके साथ डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) और कई मंत्री शपथ लेंगे. पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह (Virbhadra Singh) की पत्नी और प्रदेश कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह (Pratibha Singh) भी सीएम पद की दावेदार थीं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सुक्खू को सीएम बनाने का फैसला किया है. सुक्खू के शपथ ग्रहण से पहले प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वो शपथ ग्रहण में जरूर जाएंगी.

प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मुझे सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह में क्यों शामिल नहीं होना चाहिए. मैं जरूर जाऊंगी. वो आज सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, वहां मौजूद रहना मेरी ड्यूटी है.

Shimla | Why won't I attend his oath-taking ceremony? Of course, I will go. It is my prime duty to be there with him as he takes oath as CM today: Himachal Pradesh Congress Chief Pratibha Virbhadra Singh pic.twitter.com/ta663ojCfL

— ANI (@ANI) December 11, 2022