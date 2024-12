Priyanka Gandhi: प्रियंका गांधी के ‘Palestine’ बैग पर सियासी बवाल, भाजपा ने घेरा तो कांग्रेस सांसद ने बांग्लादेश की याद दिलाई

Priyanka Gandhi Palestine Bag: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा सोमवार को संसद में एक खास बैग लेकर पहुंचीं. जिसपर ‘फलस्तीन’ लिखा हुआ था. यह बैग फलस्तीन के समर्थन और गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ उनकी स्थिति को दर्शा रहा था. प्रियंका गांधी ने इससे पहले भी कई बार फलस्तीनियों के समर्थन में आवाज उठाई है. फलस्तीन का समर्थन करने पर भाजपा ने प्रियंका गांधी को घेरा तो उन्होंने कहा सरकार को बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में सोचना चाहिए.

फलस्तीन के प्रतीकों वाला बैग

प्रियंका गांधी के बैग पर अंग्रेजी में ‘Palestine’ लिखा हुआ था और उस पर फलस्तीन से जुड़े प्रतीक भी थे, जिनमें तरबूज का चित्र शामिल था. यह तरबूज फलस्तीनियों के संघर्ष और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है. पिछले हफ्ते, नई दिल्ली में फलस्तीनी दूतावास प्रमुख आबिद अलरजाक अबू जाजर ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी. उन्होंने प्रियंका को केरल के वायनाड से उनकी हालिया चुनावी जीत पर बधाई दी थी.

बीजेपी ने साधा निशाना

प्रियंका गांधी के इस कदम पर भाजपा ने कड़ा विरोध जताया. भाजपा सांसद गुलाम अली खटाना ने इसे ‘सुर्खियां बटोरने का प्रयास’ बताया. उन्होंने कहा, "जब जनता इन्हें नकार देती है तो ये इस तरह के काम करने लगते हैं."

प्रियंका का पलटवार

भाजपा के आरोपों पर प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों पर भी चर्चा करनी चाहिए. उन्होंने कहा, "सरकार को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे को उठाना चाहिए और पीड़ितों का समर्थन करना चाहिए."

It is no longer enough to speak up for the civilians, mothers, fathers, doctors, nurses, aid workers, journalists, teachers, writers, poets, senior citizens and the thousands of innocent children who are being wiped out day after day by the horrific genocide taking place in Gaza.…

— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 26, 2024