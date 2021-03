नई दिल्‍ली: पंजाब (Punjab) में 24 घंटे में 1000 अधिक कोरोना (Coronavirus) के मामले सामने आए हैं. केरल (Kerala) और महाराष्‍ट्र (Maharashtra) के बाद पंजाब ऐसा पहला राज्‍‍‍य है, जहां करीब दो महीने या कहें 54 दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1000 से ज्‍यादा मामले सामने आए हैं. पंजाब (Punjab) 9 जनवरी के बाद 1000 केस वाला तीसरा राज्‍य बन गया है.

गुरुवार को राज्‍य में कोविड-19 के 1074 नए मामले सामने आए. जहां महाराष्‍ट्र और केरल में लगातार 7 महीने से डेली केसेज की संख्‍या 4 डिजिट में रही है. अब तक पंजाब के अलावा कोई दूसरा राज्‍य नहीं रहा, जहां 9 जनवरी के बाद 1000 नए मामले सामने आए हों. 9 जनवरी को इससे पहले सिर्फ छत्‍तीसगढ़ में 1014 नए केस सामने आए थे.

Maharashtra, Punjab, Haryana, Gujarat, MP and Delhi, have reported high daily new cases in the last 24 hours. 84.44% of the new cases reported in the last 24 hours are from these six States: Govt of India

— ANI (@ANI) March 5, 2021