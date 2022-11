Rahul Gandhi ने जब अपनी मां से पूछा- क्या मैं सुंदर हूं? Sonia Gandhi ने दिया चौंकाने वाला जवाब

Rahul Gandhi asked mom Sonia Gandhi: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के दौरान हाल ही में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और उनकी मां सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की तस्वीर सामने आई थी, जिसमें राहुल अपनी मां के जुते के फीते बांधते नजर आए थे. अब राहुल गांधी ने अपने बचपन का एक किस्सा शेयर किया है, जब उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी से पूछा था कि क्या वह दिखने में सुंदर हैं?

सोनिया गांधी ने दिया था चौंकाने वाला जवाब

अक्सर कोई भी मां अपने बेटे की तारीफ ही करती है, लेकिन राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के सवाल पर सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने चौंकाने वाला जवाब दिया था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब ने अपनी मां से पूछा- 'क्या मैं सुंदर हूं?' सोनिया गांधी ने कहा था, 'नहीं , ठीक-ठाक हो.'

राहुल गांधी ने खुद किया खुलासा

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपने बचपन का किस्सा सुनाते हुए खुद इसका खुलासा किया है. दरअसल, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक 'यूट्यूबर' समदीश भाटिया के साथ इंटरव्यू में अपने बचपन के इस किस्से को शेयर करते हुए कहा, 'जब मैं बच्चा था, तब मैंने अपनी मां के पास जाकर उनसे पूछा कि मम्मी, क्या मैं सुंदर दिखता हूं? मां ने मेरी तरफ देखा और कहा कि नहीं, तुम ठीकठाक दिखते हो.'

हमेशा सच्चाई से सामना कराती हैं मां: राहुल गांधी

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इंटरव्यू में बताया कि सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) हमेशा सच से उनका सामना कराती हैं. उन्होंने कहा, 'मेरी मां ऐसी ही हैं. मेरी मां तुरंत आईना दिखा देती हैं. मेरे पिता भी ऐसे ही थे. मेरा पूरा परिवार ऐसा है. यदि आप कुछ कहते हैं, तो वे आपका सच्चाई से सामना करा देते हैं.'

राहुल गांधी ने शेयर किया इंटरव्यू का वीडियो

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने इंटरव्यू का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, 'ईश्वर के बारे में, भारत के विचार समेत और भी बहुत कुछ. भारत जोड़ों यात्रा के दौरान एकदम स्पष्ट और शानदार बातचीत.'

About God, the Idea of India, and much more.

An unfiltered and candid talk, on the #BharatJodoYatra trail, with @UFbySamdishhhttps://t.co/g6bFZ17s6u

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 20, 2022