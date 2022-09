Rahul Gandhi के साथ पोनैया के वीडियो पर विवाद, हिंदू देवी-देवताओं के अपमान का है आरोप

Rahul Gandhi with George Ponnaiah: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की जॉर्ज पोनैया (George Ponnaiah) के साथ मुलाकात पर विवाद खड़ा हो गया है. एक वीडियो सामने आया है जिसमें राहुल गांधी, जॉर्ज पोनैया के साथ दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में जॉर्ज पोनैया को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि जीसस एकमात्र भगवान हैं, दूसरी कोई शक्ति नहीं है. बता दें कि पहले भी जॉर्ज पोनैया पर हिंदू धर्म और देवी-देवताओं के अपमान के आरोप लग चुके हैं. उसको पहले गिरफ्तार भी किया जा चुका है. जॉर्ज पोनैया पर भारत माता के अपमान का भी आरोप है. कई बीजेपी नेताओं ने जॉर्ज पोनैया के साथ राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

राहुल गांधी का पोनैया के साथ वीडियो वायरल

बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि जॉर्ज पुनिया जो राहुल गांधी से मिला, उनसे कहा, 'जीसस एकमात्र भगवान है, दूसरी कोई शक्ति नहीं है.' ये आदमी हिंदू धर्म के अपमान के लिए पहले गिरफ्तार हो चुका है. इसने कहा था कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं क्योंकि भारत माता की अशुद्धियां मुझे दूषित ना करें.

George Ponnaiah who met Rahul Gandhi says “Jesus is the only God unlike Shakti (& other Gods) “

This man was arrested for his Hindu hatred earlier - he also said

“I wear shoes because impurities of Bharat Mata should not contaminate us.”

Bharat Jodo with Bharat Todo icons? pic.twitter.com/QECJr9ibwb

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) September 10, 2022