PTET Exam 2023: राजस्थान में पीटीईटी परीक्षा शुरू, अजमेर सहित प्रदेशभर में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

Last Updated: May 21, 2023, 10:56 AM IST