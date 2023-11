RAJASTHAN: क्या राहुल गांधी राजस्थान में नहीं करेंगे प्रचार! कांग्रेस महासचिव ने दिया ये जवाब

Rajasthan Congess: राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बीच कई अफवाहें और चर्चाएं भी चोर पकड़ रही है.सोशल मीडिया पर यह चर्चा थी कि कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान चुनाव से दूरी बना ली है. इसके बाद इस पर कांग्रेस की ओर से एक जवाब जारी किया गया है. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से एक बयान में कहा गया कि भाजपा प्रायोजित प्रचार-संचालित मीडिया का एक वर्ग राजस्थान में हमारे शीर्ष नेतृत्व की गतिविधि के बारे में अफवाहें फैला रहा है. हाल ही में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में कई बार प्रचार किया है.

केसी वेणुगोपाल ने जानकारी दी कि 16 नवंबर से खड़गे जी 3 दिनों के लिए राजस्थान में रहेंगे, राहुल जी के 4 दिनों के सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे और प्रियंका जी भी 3 दिनों के लिए प्रचार करेंगी. यह दुष्प्रचार हमारे खिलाफ फैलाया जा रहा है जबकि इस बारे में पूरी तरह से चुप्पी है कि कैसे पीएम मोदी को मिजोरम में चुनाव प्रचार करने की भी हिम्मत नहीं हुई.' यह बेहद अनैतिक और शरारतपूर्ण है कि ये पूर्व-निर्धारित हिट नौकरियां राजस्थान के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती हैं.

A section of the BJP-sponsored propaganda driven media is spreading canards about our top leadership’s activity in Rajasthan.

Recently, INC President Sh. Mallikarjun @kharge ji, Sh. @RahulGandhi ji and Smt. @priyankagandhi ji have campaigned multiple times in Rajasthan, MP,…

— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) November 12, 2023