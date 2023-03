Barmer: चौहटन में बॉर्डर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित, एमपी सिंह ने कहा खेल प्रतिभाओं का प्रोत्साहन सामाजिक सरोकार

Barmer: बाड़मेर जिले की भारत पाक बॉर्डर स्थित धनाऊ पंचायत समिति मुख्यालय पर बॉर्डर क्रिकेट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है. जिसमें बॉर्डर इलाके गांव की दर्जन भर से अधिक क्रिकेट टीमों में सैकड़ों खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं.

सीमा सुरक्षा बल की 83 वीं वाहिनी के कमांडेंट एमपी सिंह ने धनाऊ स्थित हाईस्कूल मैदान पर आयोजित बॉर्डर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर कहा कि बीएसएफ द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत क्रिकेट प्रतियोगिता का मकसद सीमावर्ती क्षेत्र की ग्राम पंचायतों की युवा शक्ति को आपस में परिचित करवाना और उन में देशभक्ति का संचार करना है, जिससे यहां की युवा शक्ति में राष्ट्रभक्ति का भाव जागृत हो सकें.

83 वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी अनिल यादव ने बताया कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत बॉर्डर प्रीमियर लीग का उद्घाटन कमांडेंट एमपी सिंह के मुख्य आतिथ्य, पंचायत समिति धनाऊ की प्रधान शम्मा बानो की अध्यक्षता,पूर्व मंत्री गफूर अहमद और सीमा जन कल्याण समिति के रघुवीर सिंह तामलोर के विशिष्ट आतिथ्य में शुभारंभ किया गया.

इस अवसर धनाऊ पंचायत समिति की प्रधान शम्मा बानों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बीएसएफ और आमजन में बेहतरीन सामंजस्य स्थापित होगा. जिससे यहां की प्रतिभाओं को तराशने में सहयोग मिलेगा.

इस अवसर पर बोलते हुए सीमाजन कल्याण समिति के रघुवीरसिंह तामलोर ने कहा कि बीएसएफ समय-समय पर ऐसे आयोजन करती रहती है जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में सामाजिक समरसता और आपसी सामंजस्य के साथ-साथ युवा तरुणाई में देश के प्रति मान-सम्मान और बीएसएफ के प्रति भी मान सम्मान बढ़ेगा. इस दौरान अतिथियों का स्वागत सत्कार भी किया गया.पहले दिन हुए रोमांचक मुकाबले.

धनाऊ ब्लॉक मुख्यालय के खेल मैदान में आयोजित हो रही हे क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले दिन पहला मैच सिहार vs सिंहानिया बीच खेला गया इसमें सिहार टीम 8 विकेट से विजय रही दूसरा मैच बिसासर vs सोमराड़ बीच खेला गया जिसमें बिसासर 39 रन से विजय रहा तीसरा मैच कुंदनपुरा vs सालारिया के बीच खेला गया जिसमें कुंदनपुरा 17 रन से विजय रहा चौथा मैच बिसासर vs बाखासर के बीच खेला गया जिसमें बिसासर 84 रन से विजय रहा पांचुवा मैच हरपालिया vs जाटों का बैरा के बीच खेला गया, जिसमें हरपालिया 9 विकेट से विजय रहा.

यह रहे उपस्थित

सरपंच मिठनशाह ,सरपंच मलूक चौहान,गंगाराम मूंढ सरपंच प्रतिनिधि,हनुमान पोटलिया सरपंच प्रतिनिधि,दिलदार खान सरपंच,बिसासर सरपंच कलीमुल्ला ,सिहार सरपंच प्रतिनिधि रुघाराम ,जाटो का बेरा सरपंच नारणाराम , सद्दाम हुसैन,साबिर खान,अम्मीमोम्म्द ,प्रकाश जांगिड़ सहित कई लोग मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें- Math tips: यदि आप भी अपने बच्चे को मैथ में बनाना चाहते हैं स्ट्रांग तो एसे करें सारे डाउट्स क्लियर, तेज होगा माइंड