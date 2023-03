Do you Know इस व्हेल मछली के दर्द में कराहने से परेशान हो गए वैज्ञानिक भी

Do you Know fin whale tragic story: 40-टन विशाल फिन व्हेल इस समय हर किसी के दिल को झकझोर के रख रहीं है.टूटी रीढ़ की हड्ड़ी के साथ वह समुद्र में तैर रही है जिसको लेकर जीवविज्ञानिक आश्चर्यचकित है.