पंजाबी इंडस्ट्री का काला सच, मूसेवाला से 34 साल पहले इस स्टार सिंगर का गर्भवती पत्नी समेत हुआ था कत्लेआम

Sidhu Moose wala: दुनियाभर में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया. बता दें कि 29 मई को दिनदहाड़े 28 साल के सिंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई.

मूसेवाला जैसे ही अपने गांव मनसा स्थित जवाहर के गांव के पास पहुंचे, उनकी गाड़ी पर जबरदस्त फायरिंग कर दी गई, करीब 30 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें सिंगर को कई गोलियां लगी. गंभीर अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. दिनदहाड़े मूसेवाला की इस निर्मम हत्या ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर हर किसी को हिला कर रख दिया.

5 साल के करियर ने बना दिया सुपरस्टार

मूसेवाला के गाने यूथ के बीच में काफी पॉपुलर हैं. महज 5 साल के करियर में उन्हें वह स्टारडम मिल गया, जो लोगों को जीवनभर काम कर के भी नहीं मिल पाता. शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह यूथ सिंगर इतनी जल्दी हमें अलविदा कह जाएगा. मूसेवाला का पहला गाना ( Sidhu Moosewala First songs) जी वैगन था. जिसके बाद मूसेवाला ने कई सुपरहिट गाने दिए, इसके बाद उन्होंने कई चार्ट बस्टर गाने गाए हैं. 2017 में उनका सॉन्ग So High (Sidhu Moosewala song So High) गाया. गाने को ना सिर्फ मूसेवाला ने अपनी आवाज दी थी बल्कि खुद इस गाने को लिखा भी.

सो हाई सॉन्ग के लिए मूसेवाला को ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवॉर्ड्स में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवॉर्ड मिला था. इसके अलावा उन्हें टोचन (Tochan), जट्ट दा मुकाबला (Jatt Da Muqabala), 22 22, 295, संजू जैसे गाने ने जबरदस्त सफलता दी. मूसेवाला के ज्यादातर सॉन्ग आक्रामक होते थे, जिस वजह से उन पर कई बार केस भी फाइल किए जा चुके थे.

अमर सिंह चमकीला की कहानी

मूसेवाला पहले पंजाबी सिंगर नहीं है, जिन्हें दिनदहाडे़ मौत के घाट उतार दिया गया बल्कि इससे पहले भी 90 के दशक के मोस्ट पॉपुलर सिंगर अमर सिंह चमकीला को भी गोलियों से छलनी कर दिया गया था.

पंजाबी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम

90 के दशक में चमकीला पंजाबी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम था. कहा जाता है कि मिल में काम करते हुए चमकीला गाना लिखा करते थे. उस दौरान कुलदीप मानक, गुरदास मान जैसे सिंगर्स का पंजाबी इंडस्ट्री में बोलबाला था. पहले तो 18 साल की उम्र में चमकीला ने सुरिंदर के लिए गाने लिखे लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से बाद में उन्होंने खुद भी गाने का फैसला लिया.

सिंगिंग शुरू करते ही चमकीला का कोई मुकाबला नहीं रहा, उन्होंने बड़े-बड़े सिंगर्स को पीछे छोड़ दिया. दरअसल, उनके ज्यादातर गाने सच्चाई पर आधारित होती थी, जो नशे से लेकर औरतों के साथ होने वाली शारीरिक हिंसा पर लिखी जाती थी. ना सिर्फ बेबाकी से लिखना बल्कि मूसेवाला उसी बेबाकी से अपने गानों को गाते भी थे. स्टेज पर गाते हुए ही उन्हें अपना लाइफ पार्टनर भी मिल गया.

अमरजोत भी पंजाबी सिंगर थी और दोनों साथ में परफॉर्म करते थे. इसी दौरान दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई और 1983 में दोनों ने शादी कर ली. यह चमकीला की दूसरी शादी थी, पहली पत्नी से तलाक लेकर उन्होंने अमरजोत से शादी की थी.

365 दिन में 366 स्टेज शो

खबरों की मानें तो साल का कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन चमकीला फ्री होते थे. साल के 365 दिन में वह 366 स्टेज शो करते थे. देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके गाने पसंद किए जाते थे.

8 मार्च 1988 को चमकीला अपनी पत्नी के साथ जालंधर से 40 किलोमीटर दूर महसामपुर में लाइव परफॉरमेंस के लिए गए थे. जैसे ही दोनों स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहे थे, वैसे ही कुछ बाइक सवारों ने दोनों पर अंधाधुन गोलीबारी कर दी और फरार हो गए. ना सिर्फ चमकीला बल्कि उनकी गर्भवती पत्नी की भी निर्मम हत्या कर दी गई. आज तक किसी को नहीं पता आखिरकार इस स्टार सिंगर को गोलियों से छलनी क्यों कर दिया गया. कुछ ने कहा कि खालिस्तानी आंतकियों ने उन्हें मरवाया तो किसी ने कहा कि उनके प्रतिद्वंदी ने.

जल्द बनने जा रही है चमकीला पर फिल्म

डायरेक्टर इम्तियाज अली जल्द सिंगर चमकीला पर फिल्म बनाने जा रहे हैं. फिल्म के लीड रोल में पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को कास्ट करने की बात चल रही है.