नए साल पर फिर बजी कोरोना की घंटी, घबराए लोगों ने दिए ऐसे शॉकिंग रिएक्शन, मीम्स वायरल

Viral News: साल 2022 जाने को है तो वहीं, नया साल नई खुशियों और उमंगों के साथ स्वागत के लिए तैयार बैठा है. कुछ लोग बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो वहीं, कुछ लोग घर पर ही दोस्तों-परिवार संग पार्टी करने का मूड बना रहे हैं.

इन सबके बीच कोरोना वायरल के नए वैरिएंट की खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है. चीन में कोरोना के बढ़ते केसेस ने पूरी दुनिया के लोगों को चिंता में डाल दिया है. माना जा रहा है कि इस बार ओमिक्रॉन के एक नए उप-संस्करण BF.7 के रूप में कोरोना फैल रहा है.

कोरोना संकट की खबर सामने आते ही देश के सभी राज्यों की सरकारें अलर्ट पर आ चुकी हैं. लोगों को सुरक्षा से जुड़ी सलाह जारी की जा रही हैं.

Ah shit , here we go again #COVID #coronavirus pic.twitter.com/dHoqDAcEAk

भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने के निर्देश दिए जा रहे हैं. इन सबके बीच ट्विटर पर भी कोरोना से जुड़े मीम्स की बाढ़ आ गई है.

ये मीम्स इतने ज्यादा मजेदार हैं कि इनको देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी.

#BF7Variant #COVID19 #CovidIsNotOver

New wave in several countries including china who invented it

Meanwhile students and employees who want to work from home again pic.twitter.com/cG2D3FFGTz

— Sourav 007007 (@007007Sourav) December 22, 2022