बाघ को आता देख तूफान से भी तेज भागा हिरण, फिर दिखा ऐसा नजारा, Viral हुआ मजेदार Video

Tiger Attack on Deer: बाघ कितने बड़े खूंखार शिकारी होते हैं, इसके बारे में आप सुनते और देखते आ रहे होंगे. ये अपने शिकार पर इतनी फुर्ती से हमला करते हैं कि उसे संबलने तक का मौका न देते हैं. शेर के बाद बाघ का ही आतंक जंगलों में माना जाता है. इस बात का सबूत आज का वायरल वीडियो है.

दरअसल, इंटरनेट पर आप जंगली जीवों से जुड़े तमाम तरह के वायरल वीडियोज आप देखते होंगे. इनमें से कुछ आपके रोंगटे खड़े करते हैं तो कुछ जिंदगी जीने के सबक भी दे जाते हैं. ये बाघ बड़े ही खतरनाक तरीके से शिकार करते हैं पर कई बार असफल भी हो जाते हैं. इसकी बानगी आज का वायरल वीडियो है. खास बात तो यह है कि शिकार न कर पाने की स्थिति में बाघ हार नहीं मानते हैं.

यह भी पढ़ें- 5 बच्चों की मां को लेकर फरार हो गया पड़ोसी, पति थाने में रो-रोकर लगा रहा गुहार- बीवी ढूंढ दो मेरी

दरअसल, इंटरनेट पर IFS अधिकारी साकेत बडोला ने अपने ट्विटर पर बाघ से जुड़ा शॉकिंग वीडियो शेयर किया है, जिसे देखकर आप भी हिल जाएंगे. इस वीडियो में खतरनाक बाघ स्पीड में हिरण का पीछा करते नजर आ रहा है. इसके बाद हिरण भी तूफान की तेजी की रफ्तार से ऐसा भागता है कि बाघ रह जाता है और हिरण भाग जाता है.

यह वीडियो केवल 13 सेकेंड का है. वीडियो देखते हुए लगेगा कि अब तो हिरण की जान गई. बाघ भी हिरण को मारने के लिए किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से उसका पीछा करता है, उसको दौड़ाता है पर हिरण अपनी जान बचाने के लिए जैसे भागता है, बाघ रह जाता है. यह वीडियो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बताया जा रहा है.

यह भी पढ़ें- दूल्हा-दुल्हन ने रिकॉर्ड किया सुहागरात का Video, गलती से दब गया शेयर बटन, सोशल मीडिया में वायरल

शिकार करने जा रहे बाघ के असफल होने वाले इस वीडियो में IFS ने कैप्शन दिया है कि लोग यह न सोचें कि बड़े शिकारियों के लिए जीवन आसान नहीं होता है. बाघ भी कई बार फेल होता है. जिंदगी और प्रकृति में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता.

Those who feel life comes easy for the top predator, think again.

Even #Tiger makes several unsuccessful attempts before making a kill.

Nothing comes easy in life and in #nature. Only the fittest survives.

VC: Faiz Aftab

Location: Corbett pic.twitter.com/aqtsRIVx7g

— Saket Badola IFS (@Saket_Badola) February 6, 2023