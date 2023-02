Sanp Aur Kutte Ki Ladai: कुत्ते से पंगा लेना सांप को पड़ गया भारी, ऐसी हुई लड़ाई कि नजरें नहीं हटेंगी

Snake-Dog Fight: अब तक आपने सोशल मीडिया पर सांप और नेवले की लड़ाई के तमाम वीडियोज. देखे होंगे इसके अलावा आपने कभी कुत्ता बिल्ली तो कभी सियार गीदड़ की लड़ाई के वीडियोज खूब देखे होंगे. आपने मगरमच्छ और भैंसे की लड़ाई के वीडियोस भी जमकर देखे होंगे लेकिन क्या कभी आपने किसी सांप को छोटे-मोटे जानवर से पंगा लेते देखा है. शायद नहीं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं.

दरअसल, सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. यह वीडियो एक खतरनाक सांप और कुत्ते के बीच का है. वाइल्ड एनिमल से जुड़े तमाम तरह के वीडियोज सोशल मीडिया पर तैरते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो देखकर लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है. आज के बारे में वीडियो में एक कुत्ते और सांप की लड़ाई को दिखाया गया है. दोनों की रोमांचक लड़ाई का वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

यह भी पढे़ं- गहलोत सरकार के इस फैसले से किसानों की मौज, खेती के लिए मशीनों पर मिल रही 50% तक सब्सिडी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक कुत्ता बार-बार सांप पर भौंक रहा होता है. लगातार कुत्ते के भौंकने की की वजह से सांप भी नाराज हो जाता है. वह कुत्ते पर हमला बोल देता है. सांप को पता नहीं होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है. जैसे ही सांप कुत्ते पर हमला करता है, कुत्ते को भी बहुत तेज से गुस्सा आ जाता है, वह सांप का जबड़ा मुंह में पकड़ लेता है और उसको उठा-उठा कर पटकने लगता है. इतने में भी कुत्ते का गुस्सा शांत नहीं होता है. वह सांप को उठा कर इधर-उधर देखना भी शुरू कर देता है.

The snake could’ve walked imo. Never fight with who’s not in your weight class.

pic.twitter.com/cSEnx0U4Lq

— (@iDumeby) January 20, 2023