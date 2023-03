Ajit Doval: NSA अजीत डोभाल को इस बात से लगता है डर, बोले- यार! क्या हो सकता था, देखें वीडियो

Ajit doval : देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल (Ajit Doval) का नाम दुनिया के नामवर जासूसों में शुमार है. इतना ही नहीं, सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि डोभाल जितना चतुर और ताकतवर जासूस पूरे एशिया में नहीं है. कश्मीर से धारा 370 हटाने की बात हो, या पाकिस्तान में घुस कर सर्जिकल स्ट्राइक करने का मसला हो, इन सभी बड़े मामलों में अजीत डोभास की अहम भूमिका रही है.

लेकिन इस ताकतवर जासूस को भी डर लगता है. वो भी डरते हैं, लेकिन बड़ा धमाका करने के बाद. इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो क्लिप खूब वायरल हो रही है. जिसमें डोभाल अपने डर के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं. उन्होंने इस क्लिप में सब के डर के साथ-साथ अपने डर के बारे में खुल कर बोला है.

