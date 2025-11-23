Rajasthan Politics: राजस्थान के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की सूची जारी की है. राजस्थान में कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं 48 जिलों की लिस्ट आनी थी लेकिन फिलहाल 45 जिलों की ही लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है. जयपुर सहित चार जिला अध्यक्षों के नाम आना अभी बाकी है.