जयपुर न्यूज़

CM भजनलाल शर्मा का संकल्प, राजस्थान का हर बच्चा पिएगा ‘दो बूंद ज़िंदगी की’

हेलीकॉप्टर से उड़कर आएंगी बाघिनें, रक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद शुरू हुआ देश का सबसे रोमांचक वाइल्डलाइफ मिशन!

राजस्थान में प्रदूषण का स्तर खराब,कोटा और भिवाडी रेड जोन में,10 शहरों की हवा में जहर घुला

25 बड़े अफसरों की कुर्सी बेकार! CS वी श्रीनिवास की री-डिजाइन रणनीति से ब्यूरोक्रेसी में हलचल

शिवसेना (शिंदे गुट) की राजस्थान में पैर पसारने की जुगत, मळ मास के बाद चार गुनी सदस्यता का दावा

जयपुर में गुंडागर्दी की हदें पार, BJP विधायक गोपाल शर्मा की मौजूदगी में डॉग लवर युवक की सरेआम पिटाई

Rajasthan News: सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र की शिव कॉलोनी के मंदिर परिसर में 9 नवंबर को दिवाली स्नेह मिलन और अन्नकूट कार्यक्रम के दौरान एक युवक की जमकर पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

Nov 23, 2025, 01:03 PM IST
राजस्थान में कांग्रेस की 45 नामों की धमाकेदार लिस्ट, कौन कहां से बना जिला अध्यक्ष?

राजस्थान कांग्रेस ने निकाय व पंचायत चुनावों से पहले 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा की. इसमें 12 विधायक और 5 पूर्व विधायक शामिल, जातिगत संतुलन पर भी खास ध्यान.

Nov 23, 2025, 11:48 AM IST
प्रवासी राजस्थानी दिवस, उभरते राजस्थान के औद्योगिक परिदृश्य पर मंथन, निवेश के नए दरवाजे खुलेंगे

Jaipur News: आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस अब सिर्फ मिलन-मेला नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान की यात्रा में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान का ठोस रोडमैप तैयार करने वाला मंच बनेगा। इस बार का पूरा फोकस निवेश, इंडस्ट्री और विकास पर रहेगा.

Nov 23, 2025, 10:08 AM IST
Jaipur News: रोडवेज की बड़ी सौगात, अब लग्जरी से लेकर बजट ट्रैवल तक, हर किसी के लिए नई बसें!

Jaipur News: जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोरदार पुश के बाद राजस्थान रोडवेज अब पूरी तरह बदलने जा रहा है. यात्रियों की बढ़ती डिमांड को देखते हुए अब बसों की वैरायटी और संख्या दोनों में भारी इजाफा होने वाला है.

Nov 23, 2025, 08:57 AM IST
48 IAS की फेरबदल लिस्ट ने हिला दी नौकरशाही, CMO में अखिल की एंट्री से लेकर शिखर की एग्ज़िट तक की चर्चा

Rajasthan News: अखिल अरोड़ा की मुख्यमंत्री एसीएस के रूप में एंट्री पहले ही दिन ‘टॉकिंग पॉइंट’ बन गई. अरोड़ा न केवल सीएम की करीबी पसंद माने जाते हैं बल्कि पीएचईडी विभाग को भी साथ रखकर वे ऐसे प्रभाव क्षेत्र में आ रहे हैं जो रणनीतिक भी है और संवेदनशील भी.

Nov 23, 2025, 08:37 AM IST
Jaipur News: बॉलीवुड को लुभाने की तैयारी, 27 नवंबर को आएगी नई फिल्म पर्यटन नीति, सब्सिडी-सुविधाओं का मेगा प्लान

Jaipur News: आगामी ‘राजस्थान पर्यटन समिट’ से पहले 27 नवंबर को पर्यटन प्री-समिट का भव्य आयोजन होने जा रहा है. इस एक दिवसीय समिट में फिल्म पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म और वेडिंग डेस्टिनेशन जैसे कई अहम विषयों पर गहन मंथन होगा.

Nov 23, 2025, 08:15 AM IST
Rajasthan Politics: मरुधरा की पंचायतों का मानचित्र बदला,14500 ग्राम पंचायतें,राजनीति में नए चेहरों को मिलेगा मौका

Rajasthan Politics: मरुधरा में पंचायती राज व्यवस्था का कायाकल्प हो गया है. लंबे समय से चली आ रही पंचायत पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजस्थान में ग्राम पंचायतों की संख्या 11,194 से बढ़कर 14,500 हो गई है. यानी पूरे प्रदेश में 3441 नई ग्राम पंचायतें जोड़ी गई हैं.

Nov 23, 2025, 07:58 AM IST
Jaipur News: तेंदुए को लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट, अब विधायक जी ने दी दखल और रुकवा दी कानूनी कार्रवाई

Rajasthan Crime News नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की गुर्जर घाटी में एक शख्स ने खुले आम तेंदुए को लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा. 19 नवंबर को वन विभाग की टीम ने पहाड़ी से तेंदुए का शव बरामद किया. पोस्टमॉर्टम में साफ हुआ कि उसकी मौत गंभीर चोटों से हुई.

Nov 23, 2025, 07:46 AM IST
सरदार पटेल की 150वीं जयंती... यूनिटी मार्च में न आए मंत्रियों-विधायकों पर चलेगा अनुशासन का डंडा, नोटिस तैयार

Rajasthan News: राजस्थान में इन कार्यक्रमों को लेकर भजनलाल सरकार ने सख्त तेवर अपनाए हैं. यूनिटी मार्च में शामिल न होने वाले मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को नोटिस थमाया जाएगा. उनसे लिखित जवाब माँगा जाएगा कि वे राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्यों अनुपस्थित रहे. अनुशासनहीनता पर कार्रवाई तय है.

Nov 23, 2025, 07:24 AM IST
Rajasthan News: मुख्यमंत्री की पहल, दुर्लभ बीमारियों से जूझते बच्चों के लिए ₹50 लाख तक मुफ्त इलाज!

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की इस संवेदनशील पहल से 18 वर्ष से कम उम्र के पीड़ित बच्चे अब ₹50 लाख तक का निशुल्क इलाज पा सकेंगे. साथ ही, सरकार ₹5,000 प्रतिमाह की अतिरिक्त सहायता भी देगी.

Nov 23, 2025, 07:16 AM IST
राजस्थान कांग्रेस की नई टीम आउट! 45 जिलों में नए चेहरों की एंट्री, 4 जिलों पर अभी भी रोक

Rajasthan Politics: राजस्थान के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की सूची जारी की है. राजस्थान में कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं 48 जिलों की लिस्ट आनी थी लेकिन फिलहाल 45 जिलों की ही लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है. जयपुर सहित चार जिला अध्यक्षों के नाम आना अभी बाकी है.

Nov 23, 2025, 07:13 AM IST
10 दिसंबर को धमाकेदार ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’...सेक्टोरल सत्रों में बड़े नाम, निवेश का मेगा प्लान तैयार

Rajasthan News: प्रवासी राजस्थानी दिवस में होंगे सेक्टोरल सत्र जानी मानी हस्तियां होंगी शामिल, प्रवासी राजस्थानी दिवस’ विकसित राजस्थान की यात्रा में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान का रोडमैप. सेक्टोरल सत्रों में प्रदेश के उभरते औद्योगिक परिदृश्य पर होगा मंथन, निवेश की संभावनाओं से प्रवासी राजस्थानी होंगे रूबरू

Nov 23, 2025, 07:07 AM IST
कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक! 45 जिलों के जिलाध्यक्षों की नई सूची हुई जारी

कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत राजस्थान में सभी जिलों के लिए नए जिला कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किए हैं. रिपोर्ट व चर्चा के बाद मंजूर हुई सूची में अजमेर से लेकर उदयपुर तक ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के अध्यक्ष शामिल हैं. आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे.

Nov 22, 2025, 08:34 PM IST
जयपुर में चौंकाने वाला खुलासा, 57 किलो चांदी उड़ाने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड निकला ‘पड़ोसी’ युवक

जयपुर माणक चौक की ज्वेलरी शॉप लूट का पुलिस ने खुलासा कर दो आरोपियों को पकड़ा. 57 किलो में से 38 किलो चांदी और 170 ग्राम सोना बरामद, वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त. साजिश पास की दुकान के कर्मचारी ने रची थी. दो फरार आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.

Nov 22, 2025, 07:57 PM IST
जयपुर में गन पॉइंट पर कार और ₹1.5 लाख का ‘चाउ-चाउ’ डॉग लूट, पंजाब गैंग की महिला गिरफ्तार

जयपुर के ब्रह्मपुरी में बदमाश फ़िल्मी अंदाज़ में गन पॉइंट पर कार और चाउ चाउ डॉग लूटकर फरार हुए. GPS लोकेशन से पुलिस ने 2 घंटे में शाहपुरा से गैंग की पंजाब निवासी महिला को पकड़ लिया, जबकि दो आरोपी जंगल में भाग निकले. डॉग सुरक्षित बरामद हुआ, तलाश जारी.

Nov 22, 2025, 07:11 PM IST
राजस्थान में सड़क हादसों पर कड़ा प्रहार, सरकार की ‘मेगा ट्रॉमा मिशन’ योजना लॉन्च!

राजस्थान सरकार सड़क हादसों में कमी और जीवन रक्षा मजबूत करने के लिए समग्र ट्रॉमा केयर पॉलिसी व एक्शन प्लान तैयार कर रही है. मुख्य सचिव के निरीक्षण बाद ट्रॉमा सेंटर्स को अत्याधुनिक बनाने, गोल्डन आवर्स इलाज सुधारने, ICU-बेड, स्टाफ व उपकरण बढ़ाने की तैयारी है.

Nov 22, 2025, 06:54 PM IST

