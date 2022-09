उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का निधन, कार पलटने से हुआ हादसा

मुंबई/जयपुर: बड़ी खबर मुंबई से आ रही है. टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति साइरस मिस्त्री का निधन हो गया. मुंबई के पास पालघर में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई. पालघर एसपी ने बताया कि लग्जरी कार से साइस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई आ रहे रहे थे. इसी दौरान बेकाबू कार डिवाइडर से टकरा गई. जिसमें साइरस मिस्त्री समेत दो लोगों की मौके पर मौत हो गई. वहीं दो लोगों को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

साइरस मिस्त्री के निधन पर उद्योग और राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. सुप्रिया सोले ने ट्वीट कर दुख जताया है. सुप्रिया सोले ने ट्वीट किया ''विनाशकारी खबर, मेरे भाई साइरस मिस्त्री का निधन हो गया है, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूं. रेस्ट ऑफ पीस''

Devastating News My Brother Cyrus Mistry passed away. Can’t believe it.

Rest in Peace Cyrus. pic.twitter.com/YEz7VDkWCY

— Supriya Sule (@supriya_sule) September 4, 2022