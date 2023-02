Happy Propose Day 2023: कुछ कहने को दिल करता है....आज प्रोपोज-डे है

Happy Propose Day 2023: पूरे फरवरी को प्यार का महीना माना जाता है. आज वेलेंटाइन वीक का दूसरा दिन यानी प्रप्रोज डे (Propose Day) है. इसी महीने की 14 तारीख को वैलेंटाइन डे (Valentine's day) मनाया जाता है. वैलेंटाइन डे से पहले एक हफ्ते तक यानी 7 फरवरी से 14 फरवरी के बीच Valentine week मनाया जाता है. इस एक हफ्ते में लोग अलग-अलग तरीके से अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं. आज वेलेंटाइन वीक का दूसरा दिन यानी प्रप्रोज डे (Propose Day) है. आज के दिन लोग वैलेंटाइन कार्ड, फूल, चॉकलेट और गिफ्ट देकर अपने प्यार का इजहार करते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात उसे बताना चाहते हैं तो इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं. हम इस आर्टिकल में कुछ मैसेजेस और शायरी लेकर आए हैं, जिनके जरिए आप सामने वाले को अपने दिल की बात कर सकते हैं.

Happy Propose Day 2023: तेरे हंसते दिल में कभी गम न हो

तेरे हंसते दिल में कभी गम न हो,

तेरी मुस्कुराती आंखें कभी नम न हो.

दुआ करते हैं ऐसा कोई दिन न हो, जब मेरे साथ तुम न हो.

Happy Propose Day 2023: ज़मीन के हर ज़र्रे को आफताब कर देंगे

ज़मीन के हर ज़र्रे को आफताब कर देंगे,

गुलशन के हर फूल को गुलाब कर देंगे,

एक पल भी ना रह सकोगे हमारे बिन,

आपकी सब आदत हम इतनी ख़राब कर देंगे

Happy Propose Day 2023: कांपते लबों के पीछे कुछ अरमान छिपा रखे हैं

मैंने कांपते लबों के पीछे कुछ अरमान छिपा रखे हैं मैंने,

तुम्हें ताउम्र के लिए अपना बनाने के ख्वाब सजा रखे हैं मैंने.

हैप्पी प्रपोज डे.

Happy Propose Day 2023: मेरे बस में नहीं अब हाल-ए-दिल बयां करना

मेरे बस में नहीं अब हाल-ए-दिल बयां करना,

बस ये समझ लो, लफ्ज कम मोहब्बत ज्यादा है!

Happy Propose Day 2023: कब तक मैं छुपाऊं अपने दिल की बात

कब तक मैं छुपाऊं अपने दिल की बात,

तेरी हर एक अदा पर मुझे प्यार आता है!

Happy Propose Day

Happy Propose Day 2023: मेरी सारी हसरतें मचल गयी

मेरी सारी हसरतें मचल गयी,जब तुमने सोचा एक पल के लिए

अंजाम-ए- दीवानगी क्या होगी, जब तुम मिलोगी मुझे उम्र भर के लिए

हैप्पी प्रोपोज डे

Happy Propose Day 2023: कुछ कहने को दिल करता है

कुछ कहने को दिल करता है,

जिसे कहते हुए डर लगता है,

आज प्रोपोज-डे है,

कह ही डालते हैं हम तुम्हें,

दिल-ओ-जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं..!!

Happy Propose Day 2023: कसूर तो था ही इन निगाहों का

कसूर तो था ही इन निगाहों का

जो चुपके से दीदार कर बैठा,

हमने तो खामोश रहने की ठानी थी,

पर बेवफा ये ज़ुबान इज़हार कर बैठा

Will you be mine forever?