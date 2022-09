जरूरी खबर : कार की पिछली सीट पर बिना बेल्ट लगाए बैठे तो लगेगा जुर्माना

Car Seat Belt Rules : कुछ दिन पहले टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत के बाद कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने की जरुरत पर नयी चर्चा शुरू कर दी है. खुद केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने इसे लेकर एलान किया है कि कार में बैठे सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा. जिसको लेकर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री अगले 2-3 दिन में नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी.

पिछली सीट बेल्ट ना लगाना भारत में आम बात

हमारे देश में कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री बेल्ट लगाना जरूरी नहीं समझते हैं. वहीं ट्रैफिक पुलिस भी इस प्रावधान का पालन नहीं कराती है और ना ही कोई जुर्माना लगाया जाता है. इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के मानद अध्यक्ष के के कापिला भी इस कार की पिछली सीट पर बैठे यात्री सीट बेल्ट लगाना समझते ही नहीं हैं. यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस भी इस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर शायद ही लोगों पर जुर्माना लगाती है. जिसके चलते कार में पीछे बैठने वालों के बीच सीट बेल्ट पहनने की आदत ना के बराबर है.

