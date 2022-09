Income Tax Raids: छापेमारी को लेकर मंत्री राजेंद्र यादव का आया कमेंटस, कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित

Rajendra yadav Reaction on Income Tax Raid: आयकर विभाग की ओर से राजस्थान में एकसाथ 53 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है. इसमें अशोक गहलोत सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और मिड डे मील कारोबारी समूह पर भी छापेमारी हुई है. इस छापेमारी के बाद वहीं इस छापेमारी को लेकर अब गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का बयान सामने आया है.

जल्द ही सब साफ हो जाएगा- मंत्री राजेंद्र यादव

इस छापेमारी को लेकर गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा, "आयकर विभाग के अधिकारी आज सुबह 8 बजे मेरे परिसर में आए. उन्होंने राजस्थान, उत्तराखंड और गुरुग्राम में मेरे ठिकानों पर भी छापा मारा, जहां मेरे बच्चे और परिवार व्यापार करता है. तलाशी अभियान जारी, जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा."

Jaipur | IT department officials came to my premises at 8 am today. They also raided my locations in Rajasthan, Uttarakhand and Gurugram, where my children and family do business. Search operation underway, everything will be clear soon: Rajasthan Minister Rajendra Yadav pic.twitter.com/gdhPbRK0bT

