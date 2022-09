Narendra Modi Birthday 2022 : पीएम नरेंद्र मोदी को बर्थडे पर देना चाहते हैं बधाई, तो ये स्टेप करें फॉलो

PM Modi Birthday 2022 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए हैं. इस खुशी के मौके पर दुनिया भर से पीएम मोदी को बधाईयां और उपहार दिये जा रहे हैं. अगर आप भी उनको बधाई देने वालों की लिस्ट में नाम शुमार कराना चाहते हैं, तो बस एक छोटा सा काम आपको करना होगा.

ऐसे दें पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई

पीएम नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देने के लिए सबसे आसान जरिए है NaMo ऐप हैं. इसका यूज करके आप पीएम मोदी को मैसेज, वीडियो, फोटो भेज कर जन्मदिन की शुभकामनाएं दे सकते है या फिर आप Gift of Seva के जरिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई संदेश पहुंचा सकते हैं.

नमो ऐप के मदद से आप अपना वीडियो रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दे सकते हैं. इसके अलावा अगर आप उन्हें फोटो भेजकर बधाई देना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ऐप पर सीधे अपलोड करके शुभकामनाएं देने का ऑप्शन मिल जाएगा.

वैसे इस बार PM नरेंद्र मोदी को पूरे परिवार के साथ विश करने की सुविधा भी दी गई है. आप चाहें तो e-card बनाएं, जिसमें अपने पूरे परिवार को शामिल कर, उसके नीचे एक मैसेज भी लिखकर डाल सकते हैं. इसके बाद आप इस ई कार्ड को सीधा अपलोड कर पीएम मोदी को विश कर सकते हैं ऐसा करते वक्त आप एक से ज्यादा बार भी ई कार्ड भेज सकते हैं.



PM नरेंद्र मोदी को उनको जन्मदिन पर एक और यूनीक तरीके से शुभकामनाएं दी जा रही है. ‘Gift of Seva’, इस नए फीचर की मदद से यूजर्स किसी भी एरिया में Blood Donation, Leading Digital, TB Mukt Bharat, Swachh Bharat, Vocal for Local to Become Atma Nirbhar, Ek Bharat, LiFE: Pro-Planet People, India Shreshtha Bharat and Catch the Rain इन सभी में से किसी पर भी प्लेज करके NaMo ऐप की मदद से सभी प्लेज को रिकॉर्ड करा कर भी शुभकामना दे सकते हैं. आप चाहे तो इस ऐप पर 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और किसान सेवा आदि के लिए अपना सहयोग भी दे सकते हैं.

