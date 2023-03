Naatu Naatu Oscar Award 2023: RRR के 'नाटू-नाटू' गाने ने ऑस्कर में मारी बाजी

Natu Natu Oscar Award 2023: 15 गानों को हराकर'नाटू-नाटू' ने ऑस्कर 2023 जीत लिया है. इस सॉग्स ने सर्वश्रेष्ठ गाने की श्रेणी में जीतने वाला किसी भी भारतीय फिल्म का पहला गाना बनने का इतिहास रचा है. ऑस्कर 2023 में 'इंडिया-इंडिया'RRR के Natu-Natu गाने ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है.

The #Oscar for Best Original Score goes to #NaatuNaatu for #RRRMovie

