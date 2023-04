OTT release this weekend: इस वीकेंड नेटफ्लिक्स, सोनी लिव और जी-5 पर रिलीज होंगी गर्मी और द-डिप्लोमैट जैसी धमाकेदार फिल्म-सीरीज, हो जाइए तैयार

OTT release this weekend: ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर हर सप्ताह यूजर्स को नई रिलीज (OTT News Release) होने वाली वेब सीरीज (web series) और फिल्मों का बेताबी से इंतजार रहता है. तो हम आपको ओटीटी पर रिलीज होने वाली कुछ वेब सीरीज और फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं. बता दें कि ओटीटी (OTT) दर्शकों के लिए आने भी यह वीक बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है. इस हफ्ते तिग्मांशु धूलिया (Tigmanshu Dhulia) गर्मी (Garmi), टूथ परी: व्हेन लव बाइट्स, द डिप्लोमैट (The Diplomat) जैसी शानदार मूवी और वेबसीरीज रिलीज के लिए तैयार हैं.

गर्मी (Garmi)

तिग्मांशु धूलिया (Tigmanshu Dhulia) निर्मित कॉलेज ड्रामा सीरीज (college drama series) है गर्मी (Garmi) रिलीज के लिए तैयार है. सीरीज की कहानी एक युवा सिविल सेवा (Civil Services) उम्मीदवार अरविंद शुक्ला (Arvind Shukla) के आस-पास घूमती है. जो अपने अरमानों को पूरा करने के लिए अपना शहर छोड़ देता है. बता दें कि यह सीरीज सोनी लिव (Sony LIV) पर 21 अप्रैल को रिलीज होगी.

टूथ परी: व्हेन लव बाइट्स (Tooth Pari: When Love Bites)

टूथ परी: व्हेन लव बाइट्स (Tooth Pari: When Love Bites) एक रोम-कॉम ड्रामा सीरीज (rom-com drama series) है, बता दें कि इसे प्रतिम डी. गुप्ता (Pratim D. Gupta) ने निर्मित किया है. इस वेब सीरीज में तान्या मानिकतला (Tanya Maniktala) और उनके साथ शांतनु माहेश्वरी (Shantanu Maheshwari) हैं. ‘टूथ परी’ (tooth Pari) में देसी वैम्पायर (vampire) की प्रेम कहानी दिखाई जाएगी. व्हेन लव बाइट्स को 20 अप्रैल से नेटफ्लिक्स (netflix) पर देखा जा सकेगा.

ओरु कोडाई मर्डर मिस्ट्री (Oru Kodai Murder Mystery)

ओरु कोडाई मर्डर मिस्ट्री (Oru Kodai Murder Mystery) का निर्देशन विशाल वेंकट (Vishal Venkat) ने किया है. यह एक तमिल लैग्वेज की मर्डर मिस्ट्री (murder mystery) ड्रामा है. इसे 21 अप्रैल से जी-5 (ZEE5) पर रिलीज किया जा रहा है.

एंट-मैन एंड द वास्प: क्वांटममैनिया (Ant-Man and the Wasp: Quantumania)

यह एक सुपरहीरो कॉमेडी एक्शन ड्रामा फिल्म है. एंट-मैन एंड द वास्प: क्वांटममैनिया (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) मार्वल (marvel) फेज 5 की पहली मूवी है. अगर आप मार्वल फिल्मों (marvel movies) के प्रसंशक हैं तो यह मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए. बता दें कि Ant-Man and the Wasp: Quantumania को आईएमडीबी (imdb) पर 6.4 की रेटिंग मिली है. 18 अप्रैल को रिलीज हुई फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार (disney plus hotstar) पर देखा जा सकता है.

द डिप्लोमैट (The Diplomat)

द डिप्लोमैट (The Diplomat) एक राजनीतिक ड्रामा सीरीज (political drama series) है, जिसमें केरी रसेल (keri russell) मेन रोल में हैं. एक अंतरराष्ट्रीय संकट (international crisis) के बीच केट को एक हाई-प्रोफाइल (high-profile) नौकरी सौंपी जाती है. डिप्लोमैट को 20 अप्रैल से नेटफ्लिक्स (netflix) पर देखा सकते हैं.

