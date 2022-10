मुलायम सिंह यादव के निधन पर भावुक हुए PM मोदी, बोले- मेरे लिए की थी ऐसी भविष्यवाणी

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह का आज निधन हो गया. उनके निधन से राजनीति में शोक की लहरें दौड़ गई हैं. नेताजी के निधन से हर कोई दुखी और स्तब्ध है. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए व्यक्तिगत क्षति बताया है.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया "मुलायम सिंह यादव जी एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे. वो एक विनम्र और जमीन से जुड़े नेता थे और लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते थे. उन्होंने जेपी और डॉ. लोहिया के आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया.

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मेरा उनके साथ अच्छा और गहरा संबंध था. 2014 में बीजेपी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए मेरे नाम की घोषणा की तो मैंने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत की. उसमें उन्होंने सलाह के तौर पर मुझे आशीर्वाद दिया था जो आज भी मेरे साथ है.

पीएम मोदी ने संसद में मुलायम सिंह यादव के एक भाषण को याद करते हुए ट्वीट किया '' उन्होंने संसद में मेरे प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी कर दी थी जो मुझे अच्छी तरह से याद है. यह कहने के लिए बड़ा दिल होना जरूरी है.

राष्ट्रीय राजनीति में नेताजी ने बनाई अलग पहचान

पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई. वह आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे. रक्षा मंत्री के रूप में, उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया. उनकी संसदीय समझ काबिले गौर थी और वह राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे.

I had many interactions with Mulayam Singh Yadav Ji when we served as Chief Ministers of our respective states. The close association continued and I always looked forward to hearing his views. His demise pains me. Condolences to his family and lakhs of supporters. Om Shanti. pic.twitter.com/eWbJYoNfzU

— Narendra Modi (@narendramodi) October 10, 2022