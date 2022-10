REET Exam 2022: राजस्थान में शिक्षक भर्ती level-2 में पदों की संख्या कम करने का विरोध तेज, जयपुर में आंदोलन के बाद दी धमकी..

REET Exam 2022 Opposition to reduce the number of posts: जयपुर में राजस्थान शिक्षक भर्ती, (Reet level-2) रीट लेवल 2 में पद कम करने का विरोध किया गया. राजस्थान के बेरोजगारों द्वारा गुरुवार को विरोध प्रदर्शन करके चेतावनी दी गई. आंदोलन कारियों ने पदों की संख्या फिर से 31 हजार 500 नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है. 28 अक्टूबर से शहीद स्मारक पर धरने की शुरुआत की जाएगी. इसके बाद भी मांग नहीं मानी तो पूरे प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है. इसके साथ ही आंदोलन कारियों ने गुजरात में चल रहे आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया है. बता दें कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले गुजरात में आंदोलन चल रहा है.

46500 पदों के लिए फरवरी में मुख्य शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होगी. लेकिन भर्ती परीक्षा से पहले ही level-2 के करीब 6000 पदों को कम किया गया है. सरकार की ओर से 31500 पदों पर level-2 में भर्ती निकाली गई थी. तो वहीं, 15000 पदों पर लेवल वन में भर्ती निकाली गई थी. लेकिन दो दिन पहले सरकार की ओर से Reet level-1 के पदों को बढ़ाते हुए 21000 किया गया. तो वहीं, level-2 के पदों को कम करते हुए 25500 किया गया. जिसके बाद से ही प्रदेश के बेरोजगारों में भारी आक्रोश है.

