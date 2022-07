टीचर ने किया डिमोटिवेट, तो स्टूडेंट ने ट्वीट कर दिया धमाकेदार जवाब, टीचर की बोलती बंद

Trending : कहते हैं कि परिवार में मां और स्कूल में टीचर के ऊपर पर बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ी जिम्मेदारी होती है. कुछ टीचर्स इसको बखूबी जानते हैं और अपना काम बेहतरीन ढंग से करते हैं, लेकिन कुछ टीचर इसे महज जॉब मानते हैं. हो सकता है आपकी जिंदगी में भी एक फेवरेट टीचर होगा या फिर वो टीचर जिसने बचपन में आपके छोटे से मन को परेशान कर दिया हो. ऐसा ही कुछ हुआ, एक स्टूडेंट के साथ जो @famouspringroll के नाम से ट्विटट हैंडल चलाती हैं.

स्टूडेंट का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है जो बचपन के उसके दर्द को बंया कर रहा है, वो दर्द जो उसकी टीचर ने उसे दिया और उसके मनोबल को गिरा दिया. ट्वीट के जरिए बताया गया है, कि जब वो 12 वीं कक्षा की परीक्षा के बाद ट्यूशन टीचर से मिली तो टीचर ने कहा कि वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगी.

स्टूडेंट ने ट्वीट में अपनी टीचर को कहा है कि अगली बार, कृपया लोगों के प्रति दयालु होना याद रखें, विशेष रूप से वे छात्र जो आपकी मदद चाहते हैं. उसने व्हाट्सएप पर भेजे गए लंबे टेक्स्ट संदेश के आखिर में लिखा है कि में अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, जो अपने जीवन में कुछ इसी तरह के अनुभव से गुजरे हैं, तो आप इससे इत्तेफाक रखेंगे.

दरअसल छात्रा और उसके शिक्षक के बीच हुई बातचीत का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर साझा किया गया है. इसके साथ मुस्कुराते हुए चेहरे का इमोजी भी दिया गया है. लेकिन इतना ही नहीं, इतने समय के बाद भी शिक्षक की प्रतिक्रिया ने पूरे माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर नेटिज़न्स को हैरान कर दिया है.

12वीं कक्षा के पूर्व छात्र द्वारा साझा की गई बातचीत के स्क्रीनशॉट पर एक नज़र डालें

Two years ago, me and my friend decided to text our teacher the day our results come out pic.twitter.com/iDUd6XyhZG

— famouspringroll (@hasmathaysha3) July 22, 2022