UP Board 10th Result 2023 Live: यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी, हाईस्कूल इस लड़की ने किया टॉप, upmsp.edu.in पर देखें रिजल्ट

UPMSP UP Board Result 2023 Live Updates: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Board of Secondary Education) ने आज मंगलवार को कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा रिजल्ट घोषित कर दिए हैं . बोर्ड सचिव दिव्यकान्त शुक्ला (Divyakant Shukla) के अनुसार बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया गया है . जिन विद्यार्थियों ने इस वर्ष इग्जाम में हिस्सा लिया था, वो अपना रिजल्ट यूपी बोर्ड (U.P Board) की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. UP Board 10th Result 2023: यूपी बोर्ड 10वीं में इतने लड़के और लड़कियां पास हुईं. इस बीच जानकारी आ रही है कि यूपी बोर्ड 10वीं में कुल 89.78 प्रतिशत बच्चे पास हो सके हैं. इनमें लड़के 86.64 प्रतिशत रहे. जबकि लड़कियां 93.34 प्रतिशत रहीं.

यहां पर देखें यूपी बोर्ड का रिजल्ट (Check UP Board result here)

बता दें कि कुछ ही देर में यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित करने जा रहा है. छात्र अपना रिजल्ट यूपी बोर्ड (U.P Board) की ऑफीशियल वेबसाइट upmsp.edu.in से जांच कर डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि यूपी बोर्ड (U.P Board) हाईस्कूल (High School) और इंटर (Inter) की साल 2022 की परीक्षा में हाई स्कूल परीक्षा (high school exam) में 43803 विद्यार्थी और इंटर परीक्षा (inter exam) में 39726 छात्र शामिल हुए थे. इस तरह साल 2022 में 83529 छात्रों ने हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा दी थी. वहीं साल 2023 की हाईस्कूल और इंटर की परीक्षा में 97017 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया. इस तहस साल 2023 की बोर्ड परीक्षा (UP oard Exam 2023) में वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षा के अनुपात में 13588 छात्र अधिक शामिल हुए हैं.

10वीं बोर्ट का का रिजल्ट देखने के लिए ये तरीके अपनाएं (To check 10th result follow these steps)