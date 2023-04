world book day 2023: विश्व पुस्तक दिवस पर जानें पढ़ने की आदत कैसे करें इंप्रूव, ये रीडिंग टिप्स बदल देंगी जिंदगी

world book day 2023, Book Reading Tips: वर्ल्ड बुक डे (World Book Day) हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है. इस साल, 2023 में यह रविवार को पड़ रहा है. इस दिन का महत्व नए लेखकों (New Writers) से परिचय दिलाने और हमारे जीवन में पुस्तकों के महत्व पर जोर देने में होता है. यह बात ध्यान में रखने लायक है कि पुस्तकें अमूल्य संपत्ति होती हैं, जो हमें ज्ञान प्राप्त करने और अपनी बुद्धि को समृद्ध करने में मदद करती हैं. लेखकों और प्रकाशकों की भूमिका हमारे जीवन में अहम होती है.

हालांकि, किसी के लिए किताब पढ़ना (Book Reading) आसान नहीं होता. सबसे उत्साहित पाठक भी किताब पूरी करने के आदत के साथ संघर्ष करते हैं. इसलिए, यहां कुछ तरीके हैं जो आपकी किताब पढ़ने (Book Reading) की आदत विकसित करने में मदद कर सकते हैं.

किसी खास समय को किताब पढ़ने के लिए अलग रखें (Set One Specific Time Aside For Reading)

फिक्शन (Fiction)और नॉन-फिक्शन (Fon-Fiction) से लेकर रोमांटिक (Romantic), साइ-फाई, हॉरर (Horror), रहस्य, क्राइम (Crime) और कार्य के विभिन्न जैनर मौजूद हैं जो पढ़े जाने वाले हैं. हालांकि, पढ़ने की यात्रा शुरू करने के लिए, एक ऐसा जैनर चुनना जरूरी है जो आपके रूचि के अनुसार हो और जो आपका ध्यान आकर्षित रख सके. प्रारंभ में उस पुस्तक को चुनें जो आपको उत्तेजित करती हो और पढ़ने में सरल हो.

किताब पढ़ना (Book Reading) शुरू करने का एक तरीका है कि आप अपने समय सारणी से प्रतिदिन 15 मिनट खुद को किताब पढ़ने के लिए अलग करें और धीरे-धीरे इस समय अवधि को बढ़ाएं. अलग-अलग दिनों पर निश्चित संख्या की पेज पढ़ने का लक्ष्य भी रख सकते हैं. जैसे-जैसे आप नियमित रूप से पढ़ने के लिए समय देना शुरू करते हैं, आपकी मनोवृति (Attitude) इस आदत से अभ्यस्त हो जाएगी और आपको जारी रखने के लिए कोई बहाना या प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए.

शुरुआत करते समय पढ़ाई करने का तरीका सीखना बहुत महत्वपूर्ण है. इसका मतलब है कि आपको छोटे कदम उठाने होंगे. इसके लिए एक सीमित संख्या के अध्यायों वाली पतली किताबें चुनना बेहतर होता है जिससे आप उन्हें कुछ जटिलता के बिना पूरा कर सकें. 500 पेज की बजाय शुरूआत में आप 150 पेज की पुस्तक चुनना बेहतर होगा ताकि आप जटिलता महसूस न करें.

