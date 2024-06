Panchang 1 July 2024 : आज सोमवार का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 1 July 2024 : आज 1 जुलाई 2024 सोमवार का दिन कृष्ण पक्ष दशमी -एकादशी तिथि के दिन तीन शुभ योग बने है,जिसमें सर्वार्थसिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थसिद्धि योग शामिल हैं. ऐसे में आज के सबसे शुभ मुहूर्त और राहुकाल इस प्रकार है

विक्रम संवत - 2081, पिंगल

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - आषाढ़

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

कृष्ण पक्ष दशमी - Jun 30 12:19 PM – Jul 01 10:26 AM

कृष्ण पक्ष एकादशी - Jul 01 10:26 AM – Jul 02 08:42 AM

नक्षत्र

अश्विनी - Jun 30 07:34 AM – Jul 01 06:26 AM

भरणी - Jul 01 06:26 AM – Jul 02 05:27 AM

कृत्तिका - Jul 02 05:27 AM – Jul 03 04:40 AM

करण

विष्टि - Jun 30 11:22 PM – Jul 01 10:26 AM

बव - Jul 01 10:26 AM – Jul 01 09:33 PM

बालव - Jul 01 09:33 PM – Jul 02 08:42 AM

योग

सुकर्मा - Jun 30 04:14 PM – Jul 01 01:41 PM

धृति - Jul 01 01:41 PM – Jul 02 11:16 AM

वार

सोमवार

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:49 AM

सूर्यास्त - 7:12 PM

चन्द्रोदय - Jul 01 1:30 AM

चन्द्रास्त - Jul 01 2:55 PM

अशुभ काल

राहू - 7:29 AM – 9:09 AM

यम गण्ड - 10:50 AM – 12:30 PM

कुलिक - 2:11 PM – 3:51 PM

दुर्मुहूर्त - 12:57 PM – 01:51 PM, 03:38 PM – 04:31 PM

वर्ज्यम् - 03:38 PM – 05:10 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:04 PM – 12:57 PM

अमृत काल - 12:55 AM – 02:27 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:13 AM – 05:01 AM

आनन्दादि योग

राक्षस Upto - 06:26 AM

चर Upto - 05:27 AM

सुस्थिर

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा मेष राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - आषाढ़

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - आषाढ़ 10, 1946

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - वर्षा

शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग - Jul 02 05:49 AM - Jul 03 04:40 AM

त्रिपुष्कर योग - Jul 02 08:42 AM - Jul 03 04:40 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - Jun 30 07:34 AM - Jul 01 05:49 AM