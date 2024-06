Panchang 16 June 2024 : आज रविवार के दिन गंगा दशहरा , जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 16 June 2024 : हिंदू पंचांग के अनुसार आज 16 जून 2024 रविवार के दिन, अमृतसिद्धि योग और सर्वार्थसिद्धि योग बना है. साथ ही सूर्य का मिथुन राशि में और चंद्रमा तुला में आ रहे हैं. आज गंगा दशहरा भी है. ऐसे में चलिए बताते हैं आपको 16 जून 2024 का शुभ मुहूर्त और राहुकाल.

विक्रम संवत - 2081, पिंगल

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

अमांत - ज्येष्ठ

तिथि

शुक्ल पक्ष दशमी - Jun 16 02:32 AM – Jun 17 04:43 AM

शुक्ल पक्ष एकादशी - Jun 17 04:43 AM – Jun 18 06:25 AM

नक्षत्र

हस्त - Jun 15 08:14 AM – Jun 16 11:12 AM

चित्रा - Jun 16 11:12 AM – Jun 17 01:50 PM

करण

तैतिल - Jun 16 02:32 AM – Jun 16 03:41 PM

गर - Jun 16 03:41 PM – Jun 17 04:44 AM

वणिज - Jun 17 04:44 AM – Jun 17 05:39 PM

योग

वरीयान - Jun 15 08:10 PM – Jun 16 09:02 PM

परिघ - Jun 16 09:02 PM – Jun 17 09:34 PM

वार

रविवार

त्यौहार और व्रत

गंगा दशहरा

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:45 AM

सूर्यास्त - 7:10 PM

चन्द्रोदय - Jun 16 2:09 PM

चन्द्रास्त - Jun 17 1:56 AM

अशुभ काल

राहू - 5:29 PM – 7:10 PM

यम गण्ड - 12:27 PM – 2:08 PM

कुलिक - 3:48 PM – 5:29 PM

दुर्मुहूर्त - 05:22 PM – 06:16 PM

वर्ज्यम् - 08:04 PM – 09:50 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:00 PM – 12:54 PM

अमृत काल - 04:27 AM – 06:15 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:09 AM – 04:57 AM

आनन्दादि योग

मानस Upto - 11:12 AM

पद्म

सूर्या राशि

सूर्य मिथुन राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा जून 17, 12:35 AM तक कन्या राशि उपरांत तुला राशि पर संचार करेगा

चन्द्र मास

अमांत - ज्येष्ठ

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - ज्येष्ठ 26, 1946

वैदिक ऋतु - ग्रीष्म

द्रिक ऋतु - ग्रीष्म

शुभ योग

अमृतसिद्धि योग - Jun 16 05:45 AM - Jun 16 11:12 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - Jun 16 05:45 AM - Jun 16 11:12 AM

डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी है, जिसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है