Panchang : आज बुधवार का दिन, जानें शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Panchang 24 July 2024 : हिंदू पंचांग के अनुसार आज 24 जुलाई 2024 कृष्ण पक्ष प्रतिपदा द्वितीया तिथि और अनुराधा ज्येष्ठा नक्षत्र है. शुभ कार्य के लिए आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल इस प्रकार है.

विक्रम संवत - 2081, पिंगल

शक सम्वत - 1946, क्रोधी

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

अमांत - बैशाख

तिथि

कृष्ण पक्ष प्रतिपदा - May 23 07:22 PM – May 24 07:25 PM

कृष्ण पक्ष द्वितीया - May 24 07:25 PM – May 25 06:58 PM

नक्षत्र

अनुराधा - May 23 09:14 AM – May 24 10:10 AM

ज्येष्ठा - May 24 10:10 AM – May 25 10:36 AM

करण

बालव - May 23 07:23 PM – May 24 07:28 AM

कौलव - May 24 07:28 AM – May 24 07:25 PM

तैतिल - May 24 07:25 PM – May 25 07:15 AM

योग

शिव - May 23 12:12 PM – May 24 11:21 AM

सिद्ध - May 24 11:21 AM – May 25 10:06 AM

वार

शुक्रवार

त्यौहार और व्रत

नारद जयंती

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:46 AM

सूर्यास्त - 7:01 PM

चन्द्रोदय - May 24 8:05 PM

चन्द्रास्त - May 25 6:45 AM

अशुभ काल

राहू - 10:44 AM – 12:23 PM

यम गण्ड - 3:42 PM – 5:21 PM

कुलिक - 7:25 AM – 9:05 AM

दुर्मुहूर्त - 08:25 AM – 09:18 AM, 12:50 PM – 01:43 PM

वर्ज्यम् - 03:52 PM – 05:30 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:57 AM – 12:50 PM

अमृत काल - 01:37 AM – 03:15 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:09 AM – 04:57 AM

आनन्दादि योग

राक्षस Upto - 10:10 AM

चर

सूर्या राशि

सूर्य वृषभ राशि पर है

चंद्र राशि

चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगा (पूरा दिन-रात)

चन्द्र मास

अमांत - बैशाख

पूर्णिमांत - ज्येष्ठ

शक संवत (राष्ट्रीय कलैण्डर) - ज्येष्ठ 3, 1946

वैदिक ऋतु - वसंत

द्रिक ऋतु - ग्रीष्म

शुभ योग

सर्वार्थसिद्धि योग - May 23 09:14 AM - May 24 10:10 AM (Anuradha and Thursday)