Ashok Gehlot : PM मोदी पर बरसे गहलोत, अमेठी में बोले - धर्म आधारित राजनीति नहीं करते तो...

Ashok Gehlot : राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को घेरते हुए बीजेपी को धर्म आधारित राजनीत करने वाली पार्टी बताया है. गहलोत ने अमेठी में कहा, कि पीएम मोदी देश में हिंदू-मुस्लिम की राजनीति करते हैं. कोई भी उनके पिछले बयानों में ये साफ देख सकता है.

पिछले बयानो साफ दिखता है- गहलोत

VIDEO | Lok Sabha Elections 2024: Here's what former CM Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) said on PM Modi's 'I will not do Hindu-Muslim' statement.

"If we look at his (PM Modi's) statements in the last one month you will get your answer. The people will answer them automatically.… pic.twitter.com/wW3MW0kfky

— Press Trust of India (@PTI_News) May 16, 2024