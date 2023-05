Ashok gehlot के जन्मदिन पर PM मोदी, सचिन पायलट, किरोड़ीलाल मीणा और वसुंधरा राजे ने ऐसे दी बधाई

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और वसुंधरा राज समेत तमाम नेताओं ने उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा से लेकर बाड़मेर के बायतू से विधायक हरीश चौधरी, राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटसरा ने भी मुख्यमंत्री को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी. पीएम मोदी ने किया ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CM गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाओं का संदेश देते हुए ट्वीट किया. स्वास्थ्य और दीर्घायु की शुभकामनाएं दी.

Birthday wishes to Rajasthan CM Shri Ashok Gehlot Ji. May he be blessed with a long and healthy life. @ashokgehlot51

— Narendra Modi (@narendramodi) May 3, 2023