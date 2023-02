Tonk: देवली में महिला के हाथ काटकर लूटे जेवरात फिर की हत्या, परिजनों को दी ये चेतावनी

Tonk Devli woman hand was cut off and she was robbed of jewelry then killed: इंसान अब हैवान बन चुका है. उसकी मानवता शून्य हो चुकी है. टोंक से दिल दहलानें वाली घटना सामने आई है. जहां हैवानों ने खेत में चारा काट रही महिला का हाथ काटकर वारदात को अंजाम दिया. मौत का जख्म देकर आरोपी 58 साल की महिला के आभूषण लूट ले गए.