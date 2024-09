Rahul Gandhi News: 'राहुल गांधी नंबर- 1 आतंकी', अपने पुराने 'बॉस' पर क्यों भड़क गए रवनीत बिट्टू, दिया विवादित बयान

Ravneet Bittu Comment on Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सिखों पर की गई टिप्पणियों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है. बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी करार देते हुए कहा कि देशद्रोही तत्व उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं. मीडिया से बात करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पकड़ने के लिए एक पुरस्कार घोषित करना चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं. बिट्टू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं.

'पहले उन्होंने मुस्लिमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की'

राहुल गांधी पर बरसते हुए रवनीत बिट्टू ने कहा, 'पहले उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की. जब ऐसा नहीं हुआ तो अब वे सिखों को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं. देश से फरार जो मोस्ट वांटेड लोग हैं, वे भी राहुल गांधी से पहले ऐसे बयान दे चुके हैं. यहां तक ​​कि जो आतंकी हैं, वे भी राहुल गांधी की टिप्पणियों की सराहना कर रहे हैं.'

#WATCH | Patna, Bihar: Union Minister Ravneet Singh Bittu says, "He(Rahul Gandhi) is trying to break a religion and abroad he is saying that wearing a kada, turban is not allowed in India...The Gandhi family under a conspiracy raped our mothers and sisters in the… pic.twitter.com/t7P0cNsmyP

कांग्रेस नेता पर टिप्पणी करते हुए बिट्टू ने कहा, 'जब ऐसे लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं, तो वह देश के नंबर एक आतंकवादी हैं. मेरी राय में, अगर किसी को या देश के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने का इनाम मिलना चाहिए तो वह राहुल गांधी हैं.'

राहुल गांधी अपने देश से प्यार नहीं करते- रवनीत बिट्टू

इसी साल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया कि राहुल गांधी भारतीय नहीं हैं क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय भारत से बाहर बिताया है. बिट्टू ने कहा, 'देखिए मेरी राय में राहुल गांधी भारतीय नहीं हैं. उन्होंने अपना अधिकांश समय दुनिया से बाहर बिताया है. उनके दोस्त और परिवार वहीं हैं. इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वह अपने देश से इतना प्यार नहीं करते हैं क्योंकि वह चले जाते हैं. वे विदेश में रहते हैं और भारत के बारे में ऐसी नकारात्मक बातें कहते हैं.'

'क्या भारत में सिखों को कड़ा- पगड़ी पहनने की मिलेगी छूट?'

बताते चलें कि राहुल गांधी ने बीते सोमवार को अमेरिका के वर्जीनिया में एक कार्यक्रम में सिखों का उदाहरण देते हुए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर आपत्तिजनक टिप्पणी से राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था. राहुल गांधी ने कहा था, 'भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को गुरुद्वारे में पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी..यह सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लिए है.'

#WATCH | Delhi: Congress leader Tariq Anwar says, "Ravneet Bittu has just joined BJP from the Congress party and he wants to prove that he follows the ideology of BJP and is anti-Rahul Gandhi. That's why he is making these kinds of absurd statements..." https://t.co/IcpxLHYtyz pic.twitter.com/vlejvlX0ay

— ANI (@ANI) September 15, 2024