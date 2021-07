लालू यादव के बेटे Tej Pratap Yadav की अचानक बिगड़ी तबीयत, मिलने पहुंचे तेजस्वी

पटना: लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratal Yadav) की मंगलवार रात तबीयत अचानक बिगड़ गई. डॉक्टरों की टीम ने पटना स्थिति उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर उनका इलाज किया. इस बीच तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav) भी उनके आवास पर पहुंचे. जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप को बुखार है. बता दें कि हालही में उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है.

डॉ. एस के सिन्हा ने कहा कि RJD नेता की तबीयत खराब है. डॉक्टरों की एक टीम पटना में उनके आवास पर पहुंच चुकी है. उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें शरीर में हल्का दर्द हो रहा है और बुखार है. कुछ दिन पहले उन्होंने वैक्सीन ली थी. उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है.'

Bihar: RJD leader Tej Pratap Yadav is unwell. A team of doctors visits his residence in Patna.

"He is just having a mild body ache & is feverish. Few days back he took the vaccine. He is not having any breathing issue," says Dr SK Sinha pic.twitter.com/VrRqDkstOG

