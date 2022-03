बीरभूम हिंसा के बारे में बोलते हुए रो पड़ीं बीजेपी सांसद रूपा गांगुली, 8 लोगों की हुई थी मौत

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद रूपा गांगुली शुक्रवार को संसद में बीरभूम हिंसा के बारे में बोल रही थीं, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी.

बंगाल के लोगों की पीड़ा के बारे में बताते हुए उनका दावा है कि वे नियमित रूप से सामूहिक हत्याओं और हिंसा का सामना कर रहे हैं. गांगुली ने कहा, "लोग हर दिन बंगाल से भाग रहे हैं, लोग डरे हुए हैं", ये कहते हुए वह रो पड़ीं.

बीरभूम की भयानक घटना के बारे में अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने कहा,“पीड़ितों को पहले प्रताड़ित किया गया, उनके हाथ और पैर तोड़ दिए गए. फिर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया और घर में आग लगा दी गई."

पूर्व अभिनेत्री से राजनेता बनीं रूपा गांगुली ने सदन से हिंसा के अपराधियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया और राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की. वहां के बारे में वह दावा करती हैं कि ऐसा लगता है कि कानून और व्यवस्था गलत हाथों में है.

#WATCH | BJP MP Roopa Ganguly broke down in Rajya Sabha over Birbhum incident, demanded President's rule in West Bengal saying, "Mass killings are happening there, people are fleeing the state... it is no more liveable..." pic.twitter.com/EKQLed8But

इस मामले का संज्ञान लेते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बीरभूम की भीषण हत्याओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया. अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एसआईटी मामले की जांच कर रही थी.

केंद्रीय एजेंसी को अदालत ने 7 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है. केंद्रीय एजेंसी ने रामपुरहाट में अपराध स्थल की जांच शुरू कर दी है.

दूसरी ओर, टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार निष्पक्ष जांच करने में सीबीआई का सहयोग करेगी. उन्होंने कहा, "हम जांच में सीबीआई के साथ सहयोग करेंगे, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं. वेस्ट बंगाल के चुनावों में लोगों ने बीजेपी को खारिज कर दिया, इसलिए वे एक बड़ी साजिश के साथ अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं. बीजेपी राजनीति के लिए सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करती है."

We'll cooperate with CBI in the probe, but we've some questions. People rejected BJP in WB polls, so they're trying a different way with a larger conspiracy. BJP uses CBI, ED for politics: TMC General Secy Kunal Ghosh on Calcutta HC ordering CBI probe in Birbhum violence incident pic.twitter.com/8QAYdlKsZQ

— ANI (@ANI) March 25, 2022