Nana Patole की फोन टैपिंग पर बवाल, Ajit Pawar बोले- आरोप में दम

मुंबई: कांग्रेस नेता नाना पटोले (Nana Patole) के फोन टैपिंग वाले आरोपों को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार (Ajit Pawar) ने सही ठहराया है. उन्होंने कहा कि नाना पटोले ने जो शिकायत की है उसमें दम है. अगर वह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उनका फोन टेप किया तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है.

अजीत पवार ने कहा कि अगर कोई अपने निजी फायदे के लिए राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों के फोन टैप कर रहा है तो यह पूरी तरह गलत है. यह कानून के खिलाफ है. झूठे नाम देकर राजनीतिक नेताओं और जनप्रतिनिधियों की फोन टैपिंग की गई, नाना पटोले के मामले में भी ऐसा हुआ है. अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए किया गया है तो ठीक है, लेकिन निजी फायदे के लिए है तो गैर कानूनी है.

If it's done for national security or public safety then it's fine. But it is completely wrong if someone is tapping the phones of political leaders & public representatives for their personal gain. It is against the law & not right in the democracy: Maharashtra Dy CM

