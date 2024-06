भीषण बारिश के बीच शशि थरूर ने दिल्ली के एलजी को किया सलाम, पोस्ट किया वीडियो

Shashi Tharoor: दिल्ली में आज सुबह 88 साल का बारिश का रिकॉर्ड टूट गया. कई महीनों से चल रही भयानक गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है. इसी बीच, लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना को उनके राजनीतिक विरोधी और कांग्रेस सांसद शशि थरूर से तारीफ मिली, जो चर्चा का विषय बन गया है. हुआ यह कि दिल्ली में पहली बारिश में ही पानी पानी दिखाई देने लगा. जलजमाव की समस्या हो गई. यहां तक कि दिल्ली का सबसे पॉश लुटियंस भी बेहाल नजर आया.

इसी बीच कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया कि उनके पूरे आवास में पानी भर चुका है और चीजें बर्बाद हो गई हैं. लेकिन इसके बाद उन्होंने आगे ट्वीट में एलजी की तारीफ कर दी है. अपने पहले ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें पंपिंग सेट के जरिए सड़कों पर जमा हुए पानी को निकाला जा रहा था.

उन्होंने लिखा कि यह लुटियंस दिल्ली में मेरे घर के ठीक बाहर का कोना है. सुबह उठकर देखा तो मेरा पूरा घर एक फुट पानी में डूबा हुआ था - हर कमरा. कालीन और फर्नीचर, वास्तव में जमीन पर मौजूद सभी चीजें बर्बाद हो गईं. जाहिर तौर पर आस-पड़ोस में पानी की नालियां जाम हो गई हैं, इसलिए पानी को निकलने की कोई जगह नहीं है.

फिर इसके बाद उन्होंने अगला ट्वीट किया और लिखा कि आश्चर्यचकित और प्रभावित हूं कि ट्वीट पर कुछ ही मिनटों में खुद दिल्ली के उपराज्यपाल का फोन आ गया. श्री वीके सक्सेना विनम्र और उत्तरदायी दिखाई दिए. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जिम्मेदारियों के विभाजन से उत्पन्न होने वाली प्रभावी कार्रवाई में आने वाली बाधाओं को भी समझाया. वह समझते हैं कि मुख्य समस्या नालियों को नियमित रूप से साफ करने में विफलता में है.

Amazed and impressed that this tweet elicited, within minutes, a phone call from the Lieutenant-Governor of Delhi himself! Shri VK Saxena was courteous & responsive and explained the constraints on effective action arising from the division of responsibilities between Union and… https://t.co/GdaDTwEkxJ

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 28, 2024