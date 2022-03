नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बन कर तैयार हुआ स्काईवॉक, जानें क्यों है खास

नई दिल्लीः नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (New Delhi Railway Station) पर यात्रियों को हर तरह की सुविधा मुहैया हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं. इसी कड़ी में अब रेलवे स्टेशन पर नई सुविधा शुरू होने जा रही है. यह सुविधा दिल्ली मेट्रो की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी.

नहीं चलना होगा ज्यादा पैदल

अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन जाने के लिए यात्रियों को अधिक पैदल चलने से निजात मिलेगी. इसके लिए स्काईवॉक (Skywalk) तैयार किया गया है. यह स्काईवॉक रेलवे और मेट्रो (DMRC) ने मिलकर तैयार किया है.

स्काईवॉक का उद्घाटन

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर और येलो लाइन और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से नई दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के बीच सीधा कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए DMRC द्वारा उत्तर रेलवे के सहयोग से स्काईवॉक बनाया गया है. इसका उद्घाटन शनिवार को सुबह 10 बजे किया जाएगा. इसके बाद यात्री स्काईवॉक का इस्तेमाल कर पाएंगे.

एफओबी का है विस्तार

ये स्काईवॉक रेलवे स्टेशन के अंदर फुट ओवर ब्रिज (FOB) का विस्तार है. स्टेशन के अजमेरी गेट साइड को नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के साथ भवभूति मार्ग में मल्टीलेवल पार्किंग के साथ कई entry और exit पॉइंट्स से जोड़ता है.

242 मीटर लंबाई

इस स्काईवॉक की कुल लंबाई 242 मीटर है. इस स्काईवॉक के बनने से अजमेरी गेट की तरफ रेलवे स्टेशन पर ट्रैफिक को भी सुचारू रूप से चलाना आसान हो जाएगा. स्काईवॉक पर एस्केलेटर और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं.

