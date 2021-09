Tokyo Paralympics 2021: पैरालंपिक में छाए नोएडा के डीएम Suhas LY, पत्नी ने बताई उनके संघर्षों की कहानी

नई दिल्ली: यूपी के गौतमबुद्धनगर जिले के डीएम सुहास एल.वाई. (Suhas LY) रविवार को टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल के लिए मैदान में उतरेंगे. बैडमिंटन की एसएल4 क्लास में सुहास का मुकाबला टॉप रैंकिंग खिलाड़ी फ्रांस के लुकास माजूर से होगा.

वर्ष 2007 बैच के IAS सुहास एल.वाई. (Suhas LY) प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ खेल में भी दिलचस्पी रखते हैं. वे बैडमिंटन के तेज-तर्रार खिलाड़ी हैं और कई राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में देश का झंडा बुलंद किया है. वर्ष 2016 में चीन में आयोजित एशियन चैंपियनशिप के मेंस सिंगल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था.

अब टोक्यो पैरालंपिक के फाइनल में पहुंच जाने से उनके परिवार ने बहुत खुशी जताई है. उनकी पत्नी ऋतु सुहास (Ritu Suhas) ने कहा, 'देश के लिए पैरालंपिक में खेलना उनका सपना था. इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी के कीमती 6 समर्पित कर दिए. जब वे पैरालंपिक में जा रहे थे तो मैंने उन्हें यही कहा था कि नतीजे की चिंता किए बिना वे बस अपना बेस्ट गेम खेलें और उन्होंने वही किया.'

He (Gautam Buddha Nagar DM Suhas LY) was very happy after winning the match. His dream was to play for India in Paralympics. He devoted around 6 years of his life to this. I have asked him to play his best game, without worrying about the result: Ritu Suhas, wife of Suhas LY pic.twitter.com/ctQEQvkdiT

— ANI (@ANI) September 4, 2021