महिला पायलट को कॉकपिट में देख हरियाणवी दादी बोलीं- ‘ओए यहां तो छोरी है’

नई दिल्ली: एक महिला पायलट (Lady Pilot) की पोस्ट सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रही है. हना खान (Hina Khan) नामक महिला पायलट ने 15 नवंबर को बिहार के गया से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के दौरान हुए एक मजेदार एक्सपीरियंस को शेयर किया है. देखते ही देखते ट्विटर (Twitter) पर महिला पायलट छा गईं. हना खान के ट्वीट को हजारों लोगों ने रीट्वीट किया है और लगातार कमेंट किए जा रहे हैं.

बुजुर्ग महिला का मजेदार रिएक्शन

दरअसल हना खान एक कमर्शियल पायलट (Commercial Pilot) हैं. 15 नवंबर को दिल्ली-गया-दिल्ली फ्लाइट उड़ा रही थीं. इसी दौरान एक बुजुर्ग महिला ने कॉकपिट देखने की इच्छा जताई. बुजुर्ग महिला ने जैसे ही कॉकपिट में देखा, उन्हें पायलट सीट पर हना खान दिखीं. बुजुर्ग महिला ने उसी दौरान हरियाणवी एक्सेंट में कहा, ‘ओए यहां तो छोरी बैठी है.’

An elderly lady wanted to look into the cockpit & when she saw me, she exclaimed in an haryanvi accent

इस घटना को पायलट हना खान ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर शेयर किया है. उन्हें लगातार लोगों की तरफ से तारीफ मिल रही है. एक ट्विट यूजर ने हना के ट्वीट पर रिएक्ट किया है, ‘हमारी छोरी छोरों से कम हैं क्या?’



एक अन्य यूजर ने लिखा है, ‘बुजुर्ग महिला के लिए निश्चित रूप से ये प्रेरणादायक होगा. इसमें कोई संदेह नहीं है, आप कई लोगों के लिए प्रेरणाश्रोत हैं.’

Women have moved forward with great speed in all spheres than most of us realised.

It is a great, for all of us, women, men, young and old, society, nation, economy, education, Healthcare

Where they can do make the maximum impact, they are there, but need to reach 50 % POLITICS

— DR J S SURI (@DRJSSURI) November 16, 2020